Provincia: il presidente del Conservatorio incontra il presidente Lombardi La visita di Nazzareno Orlando alla Rocca e il confronto sulla rinascita delle aree interne

Il Presidente Nazzareno Orlando del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ha incontrato il Presidente della Provincia Nino Lombardi presso la Rocca dei Rettori.

Il Presidente della Provincia, rinnovati gli auguri di buon lavoro al Presidente Orlando per essere stato nominato alla guida della prestigiosa istituzione, e ringraziatolo per la visita all’Ente Provincia, ha voluto ribadire la sua "più alta considerazione per il ruolo e la funzione del polo di eccellenza di Via Mario La Vipera per la vita culturale e sociale del territorio sannita" ed ha affermato che "anche grazie al valore aggiunto del Conservatorio, che si determinano, insieme alle altre straordinarie risorse immateriali del Sannio, le direttrici di marcia per la rinascita delle aree interne campane".

Nel corso del colloquio tra i due Presidenti sono state quindi esaminate le forme e i contenuti di cooperazione tra i due Enti.