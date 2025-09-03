Corona - Mastella: "Accetto cristianamente le scuse e lo invito a Benevento" L'ex Ministro avverte: "Su chi agisce con astio e malafede non farò sconti"

"Ha detto Papa Francesco che senza le scuse, piccole crepe diventano fossati, mentre le scuse possono fermare l'infezione. Per questo ieri ho apprezzato che in diretta su Retequattro, alla ripresa del programma con Bianca Berlinguer, Mauro Corona abbia avuto l'umiltà e l'intelligenza di chiedermi scusa dopo avermi offeso inutilmente in un precedente programma, prima della pausa estiva. Accetto con spirito cristiano e depongo anche ogni inziativa giuridica che pure avevo messo in preventivo, anzi invito Corona a Benevento per presentare in uno dei nostri splendidi teatri il suo ultimo libro: io sono quasi astemio, lui che è un intenditore potrà anche saggiare gli ottimi vini che si producono nel Sannio". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Mastella e gli haters: violenza verbale e cattiveria intollerabili

E dunque pace fatta con lo scrittore Mauro Corona. Ma l'ex Ministro avverte: "Tuttavia, se la questione con Corona si è ricomposta, ciò non toglie che bisogna avere senso di responsabilità e della misura quando si parla degli altri. Non solo e non tanto in tv, ma soprattutto sul web continuo a registrare, anche sulla mia famiglia e anche recentemente, una violenza verbale e una cattiveria intollerabili: in questi casi, quando scorgo malafede e astio la disposizione a perdonare deve venire meno, perché non si possono infangare impunemente le persone. E non lo consentirò".

