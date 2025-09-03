Regionali, Nicola Boccalone conferma la sua disponibilità con Fratelli d'Italia "Il nostro territorio necessita di un profondo rinnovamento che restituisca efficienza e dinamismo"

"Confermo di aver dato la disponibilità a candidarmi alle prossime consultazioni regionali al partito di Fratelli d’Italia". Così Nicola Boccalone, attuale direttore amministrativo della Provincia, già city manager del Comune di Benevento e direttore generale del San Pio annuncia la sua disponibilità a scendere in campo per le prossime elezioni regionali.

"La decisione - spiega Boccalone - nasce dalla profonda convinzione che è ormai necessario rinnovare un impegno politico per le sfide che la nostra Regione è chiamata ad affrontare per recuperare efficienza e vitalità, nel segno della modernità Istituzionale.

Il nostro territorio necessita di un profondo rinnovamento che restituisca efficienza e dinamismo alle istituzioni, nel segno di una moderna governance regionale. L’obiettivo primario deve essere il recupero del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che è stato significativamente compromesso dall’evidente inadeguatezza dei servizi pubblici essenziali.

Le criticità sono sotto gli occhi di tutti - e parte proprio dalla Sanità dove attualmente è impegnato con l'Associazione Cittadinanza attiva -Tribunale dei diritti del Malato -: Nel settore sanitario assistiamo quotidianamente a liste d’attesa infinite, pronto soccorsi al collasso, sistemi di emergenza-urgenza inefficaci e il paradosso di una massiccia migrazione sanitaria verso altre regioni - un dato che fotografa impietosamente il fallimento del nostro sistema.

In ambito ambientale, continuiamo a detenere il poco invidiabile primato di trasferire verso il Nord Italia l’70% dei nostri rifiuti organici, segno evidente dell’incompletezza del ciclo integrato dei rifiuti sul nostro territorio. A ciò si giungono le criticità del sistema idrico.

Per quanto riguarda i trasporti, ci troviamo di fronte a collegamenti inadeguati o del tutto assenti sia verso il capoluogo regionale che tra i diversi capoluoghi di provincia, penalizzando cittadini e imprese.

Il risultato di questa gestione è un paradosso inaccettabile: tasse e costi ai massimi livelli a fronte di servizi ridotti al minimo.

La mia disponibilità - rimarca - rappresenta la naturale evoluzione del percorso politico-istituzionale ed è pienamente aderente alle esperienze maturate nel corso di 30 anni.

Piena è la condivisione dei valori e dei principi che l’attuale Governo sta portando avanti sotto la guida del Premier Meloni, altrettanto l’apprezzamento per le capacità politiche dimostrate dal Viceministro Cirielli, con rispetto della tradizione e modernità di visione nel segno dell’inclusione e dell’appartenenza, e il riconoscimento dell’efficace lavoro di coordinamento territoriale svolto dal Senatore Matera£.