Regionali: Rubano, a San Salvatore Telesino prosegue percorso radicamento FI "confermati i nomi proposti di Ornella De Sisto e Fernando Errico"

“La riunione del coordinamento della Valle Telesina, svoltasi a San Salvatore Telesino, è stata una nuova tappa di quel percorso di ascolto del territorio che Forza Italia ha avviato nella provincia di Benevento in vista delle elezioni regionali".

Così Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario della provincia di Benevento che spiega: "Un incontro a porte chiuse, riservato ai dirigenti, in cui sono stati toccati temi centrali per il Sannio, dal potenziamento dell’ospedale di Sant’Agata dei Goti alla necessità di migliorare le infrastrutture, dalla valorizzazione dell’agricoltura alla promozione del turismo. Si è discusso anche di candidature al consiglio regionale: non è stata avanzata alcuna richiesta e sono stati confermati i nomi proposti di Ornella De Sisto e Fernando Errico. Proseguiamo con questo percorso, consapevoli che solo attraverso la partecipazione vera e il dialogo aperto con i territori si possano costruire consenso e radicamento”.

