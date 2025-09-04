"Lezioni di democrazia partitica dalla destra impantanata da mesi" Regionale. Il segretario provinciale del Partito Democratico risponde a Matera

"Le lezioni di 'democrazia partitica' date a mezzo stampa dal senatore Domenico Matera sono un evitabilissimo spettacolo la cui causa è invero da ricercare nel lampante nervosismo della destra campana, da mesi impantanata in una faida interna per individuare il candidato da immolare sull’altare della pronosticata sconfitta alle elezioni regionali del prossimo novembre".

Così in una nota Giovanni Cacciano, Segretario provinciale del Partito Democratico che interviene dopo l anota del senatore di Fratelli d'Italia: "Buttare la palla nell’altra parte del campo, invece di affrontare i tanti problemi di casa propria, a partire dalla totale assenza di uno straccio di proposta programmatica, è una tattica che il senatore di Fratelli d’Italia deve aver appreso nella sua lunga e ossequiosa militanza alla corte di Mastella.

La candidatura del Presidente Roberto Fico suggella, invece, il consolidamento di un’ampia alleanza progressista che, anche in scia al lavoro di questi anni, non solo vincerà in Campania ma consolida il progetto di un’alternativa alla destra a livello nazionale. Comprendiamo benissimo - rimarca Cacciano - che al senatore Matera tutto questo non piaccia, se ne faccia una ragione e magari impieghi il suo tempo da parlamentare di maggioranza, sostenitore e consapevole votante della legge sull’autonomia differenziata, a combattere il continuo depauperamento della sanità pubblica, la cui dotazione finanziaria nazionale è ai livelli più bassi degli ultimi 15 anni in rapporto al PIL. Dati che in Campania sono persino peggiori, ai limiti di un vero e proprio razzismo territoriale messo in campo dal governo del senatore Matera".