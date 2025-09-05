Il consigliere di Guardia Sebastiano Ceniccola ufficializza l'adesione a NdC Deleghe a sviluppo idee su turismo

Il consigliere di maggioranza di Guardia Sanframondi Sebastiano Ceniccola ha incontrato nelle scorse ore il segretario nazionale Clemente Mastella per formalizzare l'adesione a Noi di Centro.

"Nel corso di un costruttivo colloquio, ho avuto modo di approfondire alcuni temi, che sono particolarmente legati alla comunità di cui sono amministratore, legati allo slow tourism, al ripopolamento dei piccoli borghi e alle nuove frontiere dell'enoturismo e ho trovato in Clemente Mastella un interlocutore politico affidabile e concreto. La mia formazione politica, dopo qualche esperienza diversa, è di area moderata e non c'è dubbio che in questo momento NdC e il suo leader Mastella rappresentino il punto d'approdo migliore. Mi metto a disposizione, già in vista delle prossime, importanti, elezioni regionali della comunità politica di donne e uomini NdC e dei candidati che affronteranno direttamente la competizione elettorale", chiude Ceniccola.

D'intesa con il segretario provinciale Marcella Sorrentino e il presidente Giuseppe Ricci, il segretario nazionale ha affidato a Ceniccola le deleghe di partito allo sviluppo di idee progettuali legate allo slow tourism e al turismo enogastronomico.

