Rubano: coordinamento Medio Calore proposte concrete per sanità e rete idrca In vista delle elezioni regionali

“Forza Italia prosegue il suo percorso di ascolto nella provincia di Benevento con in vista delle prossime elezioni regionali. L’incontro riservato con i dirigenti azzurri della Valle del medio Calore ha rappresentato un momento importante di confronto con il territorio, in un clima di serietà e collaborazione, per definire insieme una visione condivisa sul futuro del Sannio e della Campania. Durante il dibattito sono stati affrontati temi centrali per i cittadini, a partire dalla sanità, e avanzate soluzioni per affrontare il problema della rete idrica del comprensorio. Abbiamo verificato la disponibilità a valutare eventuali nuovi candidati, ma non essendo state avanzate indicazioni diverse, sono state confermate le candidature di Ornella De Sisto e Fernando Errico. La forza del nostro partito risiede nella capacità di dialogare con la base per capirne le esigenze e selezionare una classe dirigente che sia realmente espressione dei territori.”

Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Benevento.

