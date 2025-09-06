Forza Italia: Errico e De Sisto candidati al consiglio Regionale Candidature approvate oggi dalla Segreteria Provinciale di Forza Italia, riunitasi a Ceppaloni

Sono Ornella De Sisto e Fernando Errico i candidati al consiglio regionale della Campania per Forza Italia. Candidature approvate oggi dalla Segreteria Provinciale di Forza Italia, riunitasi a Ceppaloni.

Ed è stato il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo ad aprire i lavori “La riunione di oggi mi auguro abbia un valore scaramantico. Anche due anni fa abbiamo lottato contro un'armata ma i cittadini hanno scelto altro”, chiaro riferimento a Mastella.

Rubano: proposte programmatiche e candidati

“Oggi la segreteria provinciale del partito ha l'onere di deliberare le proposte programmatiche che abbiamo raccolto in molteplici incontri con il territorio, coinvolgendo la base del partito e per dare il via libera ai due candidati che rappresenteranno Forza Italia e Benevento nella prossima competizione elettorale” ha chiarito il segretario Francesco Rubano annunciando le candidature di Fernando Enrico e di Ornella De Sisto.

“È stato un lavoro certosino, un lavoro che ha coinvolto tutta la classe dirigente, tutta la base. In questo credo che siamo stati esemplari, non solo anticipando i tempi, ma ci siamo dimostrati una forza politica radicata che innanzitutto si è occupata dei contenuti programmatici, dell'azione politica che vorremmo consegnare all'attenzione dei nostri elettori e poi abbiamo democraticamente stabilito anche i criteri e le scelte dei candidati”.

Errico: la nostra terra chiede sanità, infrastrutture e lavoro

“Ringrazio in modo particolare il Segretario Provinciale, Rubano, che si è fatto promotore di un percorso nato dal territorio, insieme ai sindaci e agli amministratori, ai coordinatori dei comprensori, ai segretari di circolo, ai dirigenti e a ogni singolo iscritto –ha dichiarato Errico-. Insieme abbiamo costruito una candidatura che nasce dalle persone, dal confronto e dalla condivisione. È così che Forza Italia, principale forza moderata anche in Campania, sceglie di farsi portavoce delle esigenze del territorio. Per me è un onore rappresentare Forza Italia e dare voce al Sannio in questa competizione elettorale. Una terra che chiede una sanità efficiente, infrastrutture e lavoro e che non vuole più essere periferia dimenticata. Questa candidatura nasce per offrire risposte efficaci alle tante vertenze aperte in una provincia che merita riscatto. Sarà una campagna elettorale di lotta e di responsabilità –ha concluso Errico–. Una sfida che punta a rimettere il Sannio al centro delle scelte regionali”.

De Sisto: rendere il Sannio e la Campania tutta un territorio floridamente attrattivo

Concorde con le parole espresse da Fernando Errico si è detta la candidata Ornella De Sisto che ha, poi, aggiunto: “Lieta di candidarmi con un partito, da sempre, attento ai bisogni ed alle necessità dei cittadini, mi batterò per rendere il Sannio e la Campania tutta un territorio floridamente attrattivo sia dal punto di vista economico che occupazionale e di welfare sociale”.

La De Sisto ha anche sottolineato: “Non si può più assistere ad un continuo prosciugamento di giovani che, ogni anno, migrano altrove per trovare lavoro ed un futuro migliore. Il Sannio ha tante belle risorse sulle quali investire come: l’agricoltura, il turismo ed un interessante core-business rappresentato da centinaia di piccole e medie imprese che devono esser messe in rete e far sistema per apportare ricchezza al nostro territorio ed eguagliare gli standard internazionali. Settori che rappresentano le punte di diamante del made-in-Sannio, che deve eccellere e brillare sui palcoscenici internazionali per favorire lavoro, indotto ed introiti sulle nostre aree interne. La mia -continua la De Sisto- sarà una campagna elettorale votata a disegnare un nuovo volto a questo territorio e lo farò, ascoltando quotidianamente la voce di tutti i cittadini per trovare insieme e con la guida istituzionale di Rubano, finalmente, delle soluzioni. E’ arrivato il momento di cambiare”.