Pd Sannio: da domani le consultazioni per le Regionali Si parte domani pomeriggio dalle 17

Con la ufficialità della candidaruta del Presidente Roberto Fico alla guida del centrosinistra campano, partono domani pomeriggio, dalle ore 17:00, le consultazioni del Partito Democratico del Sannio.

Gli incontri si protrarranno per le prossime due settimane e saranno funzionali alla definizione dei 7 componenti sanniti dell’Assemblea Regionale del partito, da presentare il 22 settembre, nonché della proposta di candidature al Consiglio Regionale da sottoporre ai competenti organismi del PD provinciale di Benevento.

Un’occasione ulteriore, per chi vive il partito e il territorio con impegno e passione quotidiani, per confrontarsi sulle vicende della nostra comunità e sugli importanti appuntamenti che ci attendono.

Il programma degli incontri, consultabile sul sito pdsannio.it e sulle nostre pagine social, è ‘in progress’, aggiornato con cadenza giornaliera in funzione delle specifiche disponibilità.