Leoncavallo: Mastella "Solidarietà a Piantedosi, sinistra non ceda a estremismi" "Auspico che da certi episodi prendano le distanze anche le forze politiche della sinistra"

"Esprimo massima e sentita solidarietà alle forze dell'ordine, che hanno dovuto fronteggiare petardi e lanci di uova e al ministro Matteo Piantedosi cui sono stati rivolti insulti vergognosi. Questa non è espressione del dissenso, ma dispregio delle regole di civile convivenza ed è inaccettabile", lo spiega il sindaco di Benevento e segretario nazionale Noi di Centro Clemente Mastella, all'indomani dei fatti avvenuti durante il corteo di protesta a Milano per il Leoncavallo. "Auspico che da certi episodi prendano le distanze anche le forze politiche della sinistra. Per lungo tempo, la destra è stata inchiodata dagli estremismi e dai nostalgismi endogeni alla minorità politica. Subirà la stessa sorte la sinistra, se subisce l'infausta fascinazione di un assurdo giacobinismo di piazza e diventa indulgente su chi viola le regole: una sinistra soggiogata dagli estremismi è perdente nel Paese", conclude Mastella.