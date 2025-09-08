Giovanni Varricchio ufficializza l'ingresso in Noi di Centro Nuovi ingressi nel partito di Mastella

Il consigliere di maggioranza nel Comune di San Leucio del Sannio Giovanni Varricchio ufficializza l'adesione a Noi di Centro.

"Ho avuto un costruttivo colloquio con il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella per concordare le direttrici di un impegno politico che assumo con umiltà ma nella consapevolezza di dover dare subito il massimo in vista del prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale campano. Ritengo che Clemente Mastella resti un leader carismatico insostituibile e una risorsa preziosa per il territorio sannita e ho condiviso l'esigenza di ancorare questo impegno politico alla necessità primaria di potenziare la traiettoria di sviluppo delle aree interne per evitare la loro progressiva marginalizzazione. Dopo l'impegno con un'altra formazione politica, il Pd, che lasciai già qualche tempo fa spiegando in maniera trasparente le ragioni dell'addio, oggi entro nella formazione mastelliana con entusiasmo e volontà di contribuire allo sviluppo dei nostri territori. Naturalmente la priorità del mio impegno politico resta concentrata su San Leucio del Sannio insieme al nostro sindaco Nascenzio Iannace", conclude Varricchio.