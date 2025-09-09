Regionali, Pd Sannio: "Iniziate le consultazioni, piena fiducia a Cacciano" Nel corso degli incontri si è discusso anche della prossima Assemblea regionale

Ieri, lunedì 8 settembre 2025, nella sede di viale Mellusi a Benevento, è stato dato avvio alle consultazioni territoriali promosse dal Partito Democratico Sannio che ha visto la partecipazione dei circoli Pd di Pietrelcina, Casalduni, Baselice, San Marco dei Cavoti, Circello, Pago Veiano, Buonalbergo e San Giorgio La Molara mentre nella serata di venerdì 5, per impegni di lavoro, era stata anticipato l’incontro con la delegazione di San Nazzaro.

I temi all'ordine del giorno: congresso ed elezioni regionali

Due i temi all’ordine del giorno e affrontati nel corso dell’incontro: il Congresso del Pd Campano e le prossime elezioni regionali.

“Sul primo punto – si legge in una nota - in merito alla composizione dell’Assemblea regionale è emersa l’esigenza di dare rappresentanza all’intero territorio pur nei limiti di soli 7 componenti assegnati alla nostra provincia su un totale di 140. Quanto, invece, alle prossime elezioni regionali, il confronto, sviluppato in un clima molto propositivo, si è concentrato principalmente su alleanze, candidature e linee programmatiche in vista del prossimo appuntamento elettorale. Dalle consultazioni è emersa in modo chiaro e condiviso la piena fiducia e sostegno nell’operato del Segretario provinciale Giovanni Cacciano, riconosciuto come punto di riferimento saldo e autorevole del partito nel Sannio”.

Ed ancora: dalla segreteria dei Dem nel Sannio viene precisato che “per quanto riguarda la composizione del ticket di candidati, ovvero del profilo femminile da presentare agli elettori, le delegazioni territoriali del partito democratico hanno espresso l’intenzione di rimettersi alle decisioni del partito, nella consapevolezza che ogni scelta debba essere orientata, con la massima apertura e senza veti, all’obiettivo comune di raggiungere il miglior risultato per il Partito Democratico e per il territorio. Il Pd Sannio continuerà nei prossimi giorni il fitto percorso di confronto e ascolto, nella convinzione che solo una partecipazione ampia e condivisa possa portare a scelte solide, rappresentative e vincenti”.