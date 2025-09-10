Giunta, ok alla delibera per i lavori a contrada Madonna della Salute Tra fase progettuale e quella esecutiva i costi stimati ammontano a 2 milioni 500mila euro

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la delibera di approvazione del documento unico di progettazione finalizzata alla messa in sicurezza del reticolo stradale di contrada Madonna della Salute.

"Un intervento atteso e fondamentale in una contrada popolosa della città che prevede l'eliminazione delle criticità di carattere geologico con regimentazione delle acque meteoriche, opere di contenimento e protezione sulla sezione idraulica delle cunette stradali, l'eliminazione di ogni criticità legata alla percorribilità delle strade. Tra fase progettuale e quella esecutiva i costi stimati ammontano a 2 milioni 500mila euro", conclude nell'illustrare i contenuti del provvedimento l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello.