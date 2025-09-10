Mastella: "Noi siamo il centro del campo largo" Il leader di noi di centro: nostra lista pronta a tutti i contributi di quest'area insostituibile

"Noi siamo il centro del campo largo. La funzione politica della lista che presentiamo alle prossime Regionali e dare forma e sostanza ad un'identità e a una storia politica e ai valori della gloriosa tradizione cattolico-democratica: senza, la sinistra non ha mai vinto, quando si è realizzata l'osmosi si è vinto sempre. Per questo siamo aperti ad ogni contributo e personalità che si riconosca nell'area moderata e centrista che è insostituibile, tanto dal punto di vista culturale quanto da quello matematico, per l'affermazione del centrosinistra alle prossime Regionali campane", lo scrive in una nota il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella.

"Spifferi e insinuazioni provenienti da avversari o anche da alleati nervosi non scalfiscono questo progetto politico che si tradurrà in una lista con una propria autonomia e identità politica definita: supereremo agevolmente il quoziente e rappresenteremo il centro e la tradizione cattolico-moderata nel Consiglio di una delle principali regioni italiane", conclude Mastella.