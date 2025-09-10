Trasferta sottosegretario leghista con zero tiri in porta: no a inutili vetrine I mastelliani attaccano Salvini: non accettiamo impegni generici sui problemi idrici

"Per puro dovere istituzionale oggi i nostri sindaci hanno partecipato ad un incontro istituzionale con il sottosegretario con delega al Cipess Alessandro Morelli. L'ordine del giorno era l'esame dei problemi idrici delle province di Benevento e Avellino. Il risultato è stato che non si è cavato un ragno dal buco. Un esponente di Governo o porta soluzioni concrete e risorse oppure come è accaduto in questo caso fa passerella forse finalizzata alla campagna elettorale", lo spiegano in una nota i mastelliani dei coordinamenti provinciali di NdC Benevento e Avellino.

"Nessuno è nato ieri ed eravamo consapevoli che questo pericolo c'era. Ma da Sindaci e rappresentanti delle comunità siamo andati perché le appartenenze politiche, quando si parla delle risorse idriche delle nostre comunità vengono dopo. Una cosa deve essere chiara a tutti: chi intende speculare per dividendi propagandistici ed elettorali sulle difficoltà idriche dei cittadini ha sbagliato portone, che si chiami Morelli o sia sottosegretario poco cambia. Sull'acqua e sulle carenze idriche che vivono i Comuni dell'Alto Calore non accettiamo vetrine, impegni generici e trasferte con zero tiri nello specchio della porta", concludono i coordinamenti irpino e sannita di NdC.

