Legge per la montagna. Barone: misure concrete per tanti piccoli comuni sanniti Il responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania: potenziati servizi essenziali

“La legge per valorizzazione la montagna è finalmente realtà. Il Senato ha dato il via libera definitivo alla norma, fortemente voluta dal ministro Calderoli e dalla Lega, che prevede risorse e misure utilissime per importanti aree del Paese”.

A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “La nuova legge introduce misure concrete per il rilancio economico e sociale della montagna, attraverso il potenziamento dei servizi pubblici essenziali, come sanità, istruzione, poste, banche e farmacie, e interventi mirati contro lo spopolamento, con incentivi per giovani, famiglie e imprese. È previsto inoltre un forte impegno per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema montano, con azioni volte a garantire sostenibilità e salvaguardia del patrimonio naturale”, aggiunge Barone.

Il provvedimento dispone oltre 200 milioni di euro per sostenere queste politiche, destinati in modo mirato alle vere aree montane, che costituiscono circa il 35% del territorio nazionale. “Anche il Sannio, con i suoi numerosi comuni montani, potrà beneficiare delle opportunità offerte dalla nuova legge. Le risorse disponibili potranno sostenere progetti di sviluppo locale, miglioramento dei servizi, contrasto allo spopolamento e valorizzazione delle specificità culturali e naturali del territorio. Un’occasione concreta per rilanciare queste aree, troppo spesso lasciate ai margini delle politiche nazionali, e per restituire centralità alle comunità che vivono e mantengono viva la montagna”. Per Barone, infine, “l’approvazione del DDL rappresenta quindi un passo fondamentale per costruire un futuro più equo, sostenibile e inclusivo anche per le aree interne e montane del Mezzogiorno”.

