FI: Rubano nomina vice coordinatori Fortore Per la Val Fortore scelti Biagio Coduti e Ivan Scinto

“D’intesa con il coordinatore della Valle del Fortore, Pasquale Catullo, ho nominato Biagio Coduti, dirigente di azienda pubblica, e Ivan Scinto, già vicesindaco di Castel Franco in Miscano, vice coordinatori del comprensorio della Valle del Fortore.

Si tratta di due figure di comprovata esperienza e radicamento sul territorio, che contribuiranno a rafforzare l’azione di coordinamento e di rappresentanza delle istanze locali. L’obiettivo è quello di dare nuova linfa al lavoro di squadra per promuovere lo sviluppo e la crescita dell’intero comprensorio. Ringrazio Coduti e Scinto per la disponibilità ad assumere questo ruolo di responsabilità e sono certo che, insieme al coordinatore Catullo e a tutti gli amministratori locali, sapranno garantire un impegno costante e qualificato a servizio della comunità.”

Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario di FI della provincia di Benevento.