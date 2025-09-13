Regionali. Pd sannita al lavoro con le consultazioni Martedì confronto con la delegazione di Benevento

Sono ben 42 le delegazioni provinciali che hanno preso parte a questa prima settimana di consultazioni.

Proseguono le consultazioni in seno al Partito Democratico Sannita, impegnato in un ampio percorso di ascolto e confronto in vista delle prossime elezioni regionali di novembre.

Sono 42 le delegazioni territoriali che hanno preso parte sinora a questa prima settimana di incontri, finalizzati a raccogliere istanze, proposte e indicazioni utili alla costruzione di un progetto politico condiviso, radicato nei territori e orientato a vincolare il futuro della Campania al ruolo essenziale delle Aree Interne.

A rappresentare la federazione provinciale del PD si sono alternati, nel corso di sei giorni, la presidente Rosa Razzano, il commissario provinciale dei Giovani Democratici Stefano Orlacchio, la capogruppo PD al Comune di Benevento Floriana Fioretti, e i due vice segretari provinciali Giovanna Petrillo e Pio Canu.

Martedì 16 settembre, invece, è in programma un altro appuntamento significativo, cui prenderà parte una folta delegazione del PD Città di Benevento, guidata dal segretario cittadino Francesco Zoino. Saranno presenti anche il consigliere regionale Gino Abbate, i componenti della segreteria cittadina e i cinque consiglieri comunali del Partito Democratico.

Le consultazioni si protrarranno sino al prossimo sabato anche in funzione della presentazione della lista per l’Assemblea Regionale che prevede 7 componenti della federazione di Benevento.

Previste ancora oltre 20 delegazioni territoriali oltre ai Giovani Democratici ed ai Consiglieri provinciali.

Il Partito Democratico Sannio conferma la volontà di costruire una proposta politica forte, plurale e coerente con i bisogni reali delle nostre Comunità, a partire da un rinnovato protagonismo del Sannio nella cornice delle prossime sfide regionali.