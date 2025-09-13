Noi di Centro: "Benevento non è Cenerentola, tanti dati di crescita" Mastelliani attaccano Durigon della Lega e spiegano "polemiche sul lavoro paradossali"

"E' paradossale che un partito di governo speculi sui dati Istat sul lavoro. Sfioriamo l'assurdo se si pensa che questo partito esprime il Sottosegretario al Lavoro, onorevole Claudio Durigon. A tanto, a volte porta, la voglia di attaccare a testa bassa le governance territoriali di Clemente Mastella, senza rendersi conto di produrre dei veri e propri autogol anche clamorosamente: lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di NdC.

"I dati statistici, comunque, premiano l'azione dell'amministrazione comunale e Benevento è tra la provincia che cresce di più nell'economia meridionale. A prescindere dai trimestrali Istat di cui deve preoccuparsi anzitutto il Governo, per il lavoro il report su base previsionale annuale Unioncamere-Excelsior indica un mercato in crescita, per il 2024 il tasso di disoccupazione al 9,4 è stato (dati Istat) il più basso in Campania. Non più tardi di qualche giorno fa segnaliamo che, secondo i dati Istat, l'export è salito da 77 a 81 milioni con la provincia sannita locomotiva del Mezzogiorno. Dati positivi, al di là di strumentali speculazioni", conclude il coordinamento NdC.