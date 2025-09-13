Mercato piazza Risorgimento, opposizione: finalmente correggono scelte assurde Alternativa per Benevento: dopo ottuse resistenze salutiamo con favore il passo in avanti

"Salutiamo con favore la decisione dell’Amministrazione comunale di far tornare il commercio ambulante dove è sempre stato, ovvero nell’area limitrofa a piazza Risorgimento. Come sempre, dopo ottuse resistenze e magheggi inutili, si ripiega sulla soluzione che suggeriva il buon senso". Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Luigi Diego Perifano, Angelo Miceli, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio che ricordano come "da tempo come consiglieri di Alternativa per Benevento chiedevamo il ripristino del mercato in zona Mellusi, anche per un solo giorno alla settimana, ma abbiamo dovuto fare i conti con le scelte assurde e pasticciate nelle quali si è a lungo incartata la Giunta. Per fortuna - concludono i consiglieri di Pd, Città Aperta, Avs, Civici e Riformisti - che ogni tanto si vota, le campagne elettorali fanno miracoli!"

