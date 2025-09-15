Regionali, Errico (FI): "Sanità e aree interne priorità della nostra agenda" Il candidato a Foglianise per incontrare i residenti della Valle Vitulanese

“L’incontro di Forza Italia, ieri, a Foglianise ha confermato un partito vivo, radicato e capace di mobilitare tante energie. Ringrazio tutti i presenti e in particolare il segretario provinciale Francesco Maria Rubano per il costante impegno al fianco delle comunità locali".

Lo dichiara in una nota Fernando Errico, candidato al Consiglio Regionale della Campania per Forza Italia.

"Dalla Valle Vitulanese arriva un messaggio chiaro: i cittadini chiedono soluzioni, non slogan. La sanità resta l’emergenza più avvertita, con ospedali in difficoltà e tempi di attesa per le cure non più sostenibili. È qui che occorre concentrare sforzi e investimenti.

I recenti dati Istat, che confermano una crescita del Sud, dimostrano che con politiche mirate il Mezzogiorno può essere protagonista di sviluppo e occupazione. Continueremo a lavorare in questa direzione con serietà, dando attenzione particolare alle aree interne, che non devono restare indietro ma partecipare da protagoniste al rilancio della Campania”.