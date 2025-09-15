Asse interquartiere e gallerie a Benevento: la Regione "progetto da rivedere" Approvata nel consiglio di oggi la mozione di Abbate

Sarà necessaria una revisione del progetto originario.

E questa la condizione per l’erogazione dei fondi previsti dal Piano di Coesione e Sviluppo per la realizzazione del progetto dell'Asse interquartiere di Benevento.

Lo ha deciso il consiglio regionale della Campania approvando, nella seduta di oggi, la Mozione ‘Ritiro del finanziamento all’opera lavori di completamento dell’Asse Viario interquartiere tra Area Stadio, Rione Libertà e Viale Mellusi con annessi parcheggi, deliberata dal Comune di Benevento, a valere sui fondi del piano di coesione e sviluppo per la totale contraddizione con gli obiettivi del piano stesso’.

Una mozione ad iniziativa del Consigliere Luigi Abbate.

Come è noto il progetto aveva suscitato numerose polemiche e scatenato le proteste dei cittadini costituitisi nel gruppo Gallerie? No grazie.