Mastella: "Asse interquartiere, mozione è forzatura: l'opera va avanti" L'amministrazione "un'astruseria giuridica"

"La mozione approvata in Consiglio regionale sul progetto per l'Asse Interquartiere appare da un canto come una forzatura politica, anche in considerazione delle imminenti elezioni per il rinnovo dello stesso organo e dall'altra come un'astruseria giuridica, dato che il progetto nasce e matura in un contesto di natura triangolare Ue-Governo-Regione, con il tramite e la regia autorevole del Cipess. Se qualche personaggio pensa di dare un senso all'esperienza in Consiglio regionale negativa ed evanescente e ormai agli sgoccioli, con questo vacuo colpo di teatro, sbaglia tutto. Tanto più che l'approvazione della mozione genera il paradosso per cui la Regione, che è direttamente protagonista della progettazione e dell'esecutività dell'opera, contraddice sè stessa e genera la percezione che il finanziamento, che vale 30 milioni di euro, sia in forse con le responsabilità giuridiche che questo comporta per l'Ufficio che da tempo è al lavoro sull'opera", lo spiegano in una nota congiunta i componenti della Giunta e della maggioranza a Palazzo Mosti.

"Il sindaco Mastella e l'Amministrazione tutta sono fermamente convinti della validità dell'opera che consentirebbe il collante infrastrutturale tra i due poli della città che genererebbe anche un riequilibrio socio-economico tra i quartieri. Come ha ribadito il Sindaco in diverse occasioni, senza arroccamenti siamo disponibili al dialogo e certo non c'è nessuna volontà di arroccarsi ma anzi quella di accettare i suggerimenti utili e in buona fede, ma senza mettere in dubbio la validità complessivo del progetto sul quale si andrà certamente avanti", conclude la nota.