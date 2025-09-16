Caruso (FI giovani): "La carica dei giovani forzisti a sostegno delle regionali" Avvio ufficiale della campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni regionali

Dopo l’incontro con i dirigenti di Forza Italia di Benevento, interviene Alina Caruso (giovani) affida a queste parole il suo commento: “L’appuntamento di ieri sera, che ha segnato l’avvio ufficiale della campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni regionali in Campania (durante il quale sono stati presentati i due candidati: Fernando Errico, medico e volto storico del territorio sannita, e Ornella De Sisto, architetto e professionista impegnata nella valorizzazione urbana e culturale) è stato un momento di partecipazione viva e sentita.

L’happening ha offerto l’occasione per ribadire le priorità che Forza Italia intende portare al centro dell’agenda regionale: sviluppo economico, rilancio delle infrastrutture, sostegno all’imprenditoria giovanile, sanità più efficiente, tutela delle aree interne ed un’amministrazione vicina ai bisogni reali dei cittadini. Il programma, frutto di ascolto e confronto con il territorio, guarda alla Campania con ambizione e realismo.

In questo contesto - continua Caruso - l’attenzione alla dimensione locale non può mancare. Come esponente di Forza Italia Giovani, sono direttamente impegnata su una delle questioni più sentite a Benevento: il futuro di Corso Garibaldi. La politica regionale, se vuole essere credibile, deve partire da qui: dalla capacità di leggere i bisogni delle comunità locali. Corso Garibaldi non è solo una strada ma anche un simbolo del rapporto tra cittadini e istituzioni. E chi si candida a governare la Campania deve saper ascoltare anche queste voci. Di recente, ho preso parte all’iniziativa nazionale Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto: un’esperienza formativa che ha rafforzato in me la convinzione che l’impegno politico serio parte dal territorio, ma non si ferma lì. Serve studio, serve confronto, serve responsabilità.

Un ringraziamento particolare va al deputato Francesco Maria Rubano per la sua costante vicinanza, il sostegno e l’impegno nel rafforzare il radicamento di Forza Italia sul territorio sannita. Non ho santi in paradiso né nomi da ereditare. Ma ho idee, passione e il desiderio di contribuire. E non sono la sola. La mia generazione non chiede scorciatoie: chiede solo di poter dimostrare quanto vale”.