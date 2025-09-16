Traffico e disagi presso le scuole, De Lorenzo e Farese chiedono correttivi Problematiche registrate a Pacevecchia presso la Mezzini ed a piazza Risorgimento

IIn commissione Traffico il consigliere Giovanni De Lorenzo ha segnalato le problematiche registrate in questi primi giorni nei pressi delle scuole riguardo al traffico ed ai parcheggi. In particolare ha evidenziato le notevoli criticità riscontrate dalle famiglie a Pacevecchia nei pressi della scuola Mezzini, dove è stata dislocata la Nicola Sala, e presso le scuole Pascoli e Mazzini, anche a causa dei lavori in corso a piazza Risorgimento e del terminal di via Mustilli.

In seguito alla sua richiesta la Commissione ha quindi deciso di convocare in audizione l'assessore Attilio Cappa e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Vecchio per cercare una soluzione alle problematiche evidenziate.

"Chiediamo - spiegano i consiglieri Giovanni De Lorenzo e Francesco Farese - di valutare in modo condiviso gli interventi correttivi che l'Amministrazione intende porre in essere per la gestione del traffico negli orari di ingresso e uscita da scuola, per la risoluzione delle problematiche dei parcheggi, per ridurre i disagi delle famiglie e delle centinaia di utenti che quotidianamente frequentano o transitano in quelle zone non solo per recarsi ai plessi scolastici indicati, nonché per garantire la sicurezza della comunità scolastica".

La richiesta del consigliere De Lorenzo è stata condivisa dai consiglieri comunali di opposizione Francesco Farese e Rosetta De Stasio.