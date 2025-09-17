Iesce (FI): "Partita la macchina organizzativa per le elezioni regionali" "Forza Italia sarà la voce delle esigenze del territorio”

"Incontreremo tutti: cittadini, studenti, lavoratori pendolari, operai, agricoltori… e, allo stesso modo, ascolteremo la voce di chi abita ed anima le aree interne della Campania -come la nostra- per collaborare insieme alla risoluzione definitiva delle ataviche problematiche che, ormai, da troppi anni, affliggono il Sannio".

Ad annunciarlo è il Responsabile provinciale Elettorale di Forza Italia, Antonio Iesce che prosegue: "Un obiettivo che la macchina organizzativa per le prossime elezioni regionali messa in campo all’interno di Forza Italia proseguirà con un’azione quotidiana, costante e capillare, anche per fare da megafono alle istanze che provengono dal territorio. Nessuno resterà inascoltato.

Il metodo di buona prassi politica sostenuta sia a livello nazionale che locale dall’on.Francesco Maria Rubano sarà replicata per la corsa alle Regionali d’autunno.

In programma, saranno calendarizzati incontri zonali con i candidati azzurri Ornella De Sisto e Fernando Errico; riunioni organizzative con i coordinatori/commissari di sezione, sindaci ed amministratori; appuntamenti con i consiglieri provinciali; assemblee con le rappresentanti di Azzurro Donna, con i giovani e così via. Ogni singolo dipartimento presente nel partito parteciperà all’elaborazione di linee-guida su cui lavorare su nuovi progetti ed idee utili alla campagna elettorale. Saremo presenti in ciascun comprensorio. Vogliamo costruire un nuovo Sannio”.