Consultazioni Pd Sannio: incontro con la delegazione di benevento Al centro dell'incontro: assemblea regionale e candidatura femminile

Seconda settimana di consultazioni in casa Pd Sannio, che prosegue nel ciclo di incontri in vista delle prossime elezioni regionali, in programma il 23 e 24 novembre 2025.

“Consultazioni – si legge in una nota - che stanno facendo registrare un’ampissima partecipazione, come dimostrato dal fatto che sia già stata superata la quota delle 50 delegazioni incontrate, con oltre 200 rappresentanze territoriali coinvolte. Il confronto continuerà fino a sabato, in un clima di ascolto e condivisione e con l’obiettivo di costruire una proposta politica forte e radicata sui territori”.

In questo contesto si è tenuto anche l’incontro con una delegazione del Partito Democratico di Benevento, alla presenza del segretario cittadino Francesco Zoino, del consigliere regionale Gino Abbate, dei consiglieri comunali, dei membri della segreteria e della direzione cittadina.

All’inizio della riunione, i partecipanti “hanno stilato una sorta di bilancio delle attività svolte dal Partito Democratico Sannita, mettendo in evidenza il lavoro svolto finora e riconoscendo i meriti del segretario provinciale Giovanni Cacciano per il suo ruolo di coordinamento e rilancio del partito sul territorio”.

Ed ancora dal partito spiegano che nel corso del confronto “sono stati evidenziati, inoltre, i meriti del gruppo consiliare del Pd a Palazzo Mosti per la qualità dell’azione di opposizione svolta in Consiglio comunale, con un lavoro costante e incisivo sui principali temi della città”.

Al centro del dibattito, tra gli altri temi, anche quello della prossima assemblea regionale; in ragione di ciò si è discusso sui profili dei sette componenti del Pd locale che vi dovranno prendere parte.

“Logicamente – conclude la nota - il confronto si è esteso anche alle prossime elezioni regionali, con i presenti che hanno sottolineato l’importanza di individuare e valorizzare una candidatura femminile che abbia maturato esperienza nel partito e che possa essere anche espressione della città di Benevento”.