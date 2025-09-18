Cataudo (Fi): "Dimostriamo capacità di unire le migliori energie del territorio" La campagna elettorale per le elezioni regionali entra nel vivo

“Lunedì sera a Benevento, all’Antum Hotel, Forza Italia ha dimostrato ancora una volta la capacità di attrarre e unire le migliori energie del territorio, anche in vista delle elezioni regionali di novembre”. Così Claudio Cataudo, vicesegretario provinciale di Forza Italia, ha commentato l’incontro che ha visto la partecipazione di oltre 300 dirigenti e amministratori locali.

“La serata ha rappresentato un momento di confronto e condivisione – ha proseguito Cataudo –. La presenza di tanti sindaci, amministratori e sostenitori è quella dei candidati al Consiglio Regionale, Ornella De Sisto e Fernando Errico, hanno ulteriormente sottolineato la solidità del nostro progetto politico. Un ringraziamento va al deputato e segretario provinciale Francesco Maria Rubano, per la guida, l’impegno e la capacità di coinvolgere la comunità politica del Sannio, e al segretario regionale Fulvio Martusciello, intervenuto in collegamento telefonico, per l’attenzione e il costante supporto che ci assicura”.

“È emersa chiaramente la capacità di Forza Italia di unire chi lavora con serietà per il nostro territorio - ha concluso Cataudo –. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della serata. Proseguiremo con impegno e responsabilità il nostro lavoro politico, anche in vista dell’importante evento nazionale ‘Libertà’ a Telese Terme, che vedrà protagonista il Sannio dal 26 al 28 settembre”.

