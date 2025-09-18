Fratelli d’Italia Sannio. si allarga la Segreteria Politica: ecco i nomi Lunedì l'insediamento. Matera: un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento nel Sannio

Prende sempre più forma la Segreteria Politica del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia nel Sannio. Dopo la costituzione avvenuta nelle scorse settimane su impulso del Senatore Domenico Matera, presidente provinciale del partito, la squadra guidata dal sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, si amplia ulteriormente con l’integrazione di nuove figure di riferimento, unendo amministratori e dirigenti locali, ora composta dai seguenti nominativi: Carmine Agostinelli di San Bartolomeo in Galdo (Coordinatore); Antonella Rinaldi di San Giorgio del Sannio; Pietrantonio Mauriello di Montesarchio; Filippo Iebba di Apice; Massimiliano Marotta di Limatola; Mauro Parente di Cerreto Sannita; Nino Colangelo di Ponte; Antonio Del Mese di Benevento; Giuseppe Stravino di Airola; Pasquale Delle Donne di Dugenta e Marco Pastore di Sant’Angelo a Cupolo.

"L’allargamento della Segreteria - spiegano dal partito - conferma la volontà di rafforzare il radicamento del partito nella provincia, valorizzando competenze, esperienze amministrative e disponibilità all’impegno politico. Una presenza diffusa e sempre più organizzata, capace di ascoltare le istanze dei territori, dialogare con i cittadini e proporre soluzioni concrete e coerenti con i principi e il programma di Fratelli d’Italia".

"L’integrazione di nuovi componenti - ha sottolineato il Senatore Matera - rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento della nostra comunità politica nel Sannio. Una squadra coesa che lavora con spirito di servizio e con la volontà di rafforzare la nostra presenza sui territori".

Il Coordinatore della Segreteria Politica, Carmine Agostinelli, in piena intesa con il Senatore Domenico Matera, ha inoltre convocato la riunione della Segreteria per il giorno 22 settembre alle ore 17.30, occasione per avviare un confronto operativo e definire le prossime iniziative politiche del partito in vista delle elezioni regionali.