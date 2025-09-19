Telese: dal 26 settembre c'é 'Libertá' la tre giorni di Forza Italia

"Con grande orgoglio annunciamo che il Sannio sarà protagonista dal 26 al 28 settembre con la tre giorni di Forza Italia intitolata ‘Libertà’, che si terrà a Telese Terme e che abbiamo presentato oggi in una conferenza stampa a Roma, nella sede del partito. Ho partecipato all’incontro su invito del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, e con me era presente anche il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso.
Un evento di straordinaria importanza, durante il quale verrà presentato il nuovo Manifesto della Libertà: l’attualizzazione del pensiero del Presidente Silvio Berlusconi, con valori che restano immutati e solidi nel tempo, ma capaci di parlare al presente e al futuro.
Ringrazio di cuore Antonio Tajani per aver voluto portare nel cuore del Sannio questo appuntamento che accende i riflettori sulla nostra terra, rendendola punto di riferimento politico e culturale. Un ringraziamento va anche all’onorevole Fulvio Martusciello, capogruppo al Parlamento europeo e segretario regionale della Campania, per l’impegno costante e la vicinanza al nostro territorio. Per noi sanniti è motivo di orgoglio ospitare personalità di primo piano della vita politica nazionale ed europea e dare un contributo diretto alla riflessione sul valore della libertà, pilastro della nostra identità e bussola della nostra azione politica. L’evento avrà anche importanti effetti positivi per il territorio, con un vero e proprio boom di prenotazioni alberghiere e di attività di ristorazione e un’ampia partecipazione di cittadini e iscritti, che renderanno Telese Terme per tre giorni capitale del dibattito politico italiano e del pensiero liberale e popolare, confermando che anche dalle nostre comunità si può e si deve costruire il futuro di Forza Italia e del Paese". Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Benevento.