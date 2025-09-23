Piazza (FI): "Evento a Telese il Sannio e la Campania al centro del dibattito" Il commento di Angelo Piazza, responsabile provinciale organizzazione Forza Italia Benevento

In vista dell’evento “Libertà”, che si svolgerà questo weekend a Telese Terme (Bn), da Angelo Piazza, responsabile provinciale organizzazione Forza Italia Benevento, giunge questo commento: “Con l’appuntamento “Libertà”, in calendario dal 26 al 28 settembre a Telese Terme, il Sannio e l’intera regione Campania vivranno un momento di grande riconoscimento e di centralità politica.

Non si tratta soltanto di una manifestazione di partito, ma di una vera e propria occasione di rilancio per il nostro territorio, che torna ad essere protagonista della scena nazionale. Un appuntamento che riaccende in molti il ricordo di tempi passati, quando la nostra terra era

punto di riferimento del dibattito politico-culturale e che, oggi, grazie all’impegno instancabile di Forza Italia e, in particolare, dell’on.Francesco Maria Rubano, sta gradualmente recuperando”.

Sempre Piazza sottolinea: “Il fermento che si respira in queste settimane è tangibile: dirigenti, militanti e, soprattutto, tantissimi cittadini guardano con entusiasmo a queste tre giornate. Interesse e fervore non solo per la presenza di grandi personalità della politica italiana ed europea, ma anche per i temi che saranno al centro dei lavori, sui quali Forza Italia intende costruire, con concretezza, il proprio futuro e quello del Paese. Un plauso va pure alla straordinaria macchina organizzativa che, con dedizione e passione, sta lavorando per consegnare alla provincia un evento di assoluto rilievo. Una tre giorni che vuole essere non un traguardo, ma l’anticamera dei successi che Forza Italia saprà conquistare a ogni livello, forte delle sue idee, della sua comunità e della fiducia dei cittadini!”.