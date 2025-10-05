Cacciano: "Il PD sannita unito e protagonista al Congresso regionale" "Ora lavoriamo insieme per la Campania che vogliamo”

Si è concluso ieri, presso il Ramada City Centre di Napoli, il Congresso regionale del Partito Democratico della Campania, che ha sancito la proclamazione di Piero De Luca come nuovo Segretario regionale e di Teresa Armato nel ruolo di Presidente dell’Assemblea.

Il Partito Democratico sannita ha preso parte ai lavori con una delegazione numerosa e coesa, guidata dal segretario provinciale Giovanni Cacciano, che ha visto la presenza degli invitati Floriana Fioretti (membro della Direzione nazionale) e Stefano Orlacchio (Commissario dei Giovani Democratici).

Presenti, inoltre, tutti i delegati sanniti eletti in assemblea regionale: Gino Abbate, Immafederica Refuto, Francesco Matarazzo, Elena Sanzari e Carlo Alberto Iannace. Al tavolo della presidenza ha preso parte Nicola Gagliarde, commissario per il congresso e membro di diritto dell’assemblea regionale.

Hanno partecipato ai lavori anche Anna Mazzone, della Scuola nazionale di formazione del PD, e Umberto Schipani, unico sannita eletto nella nuova Direzione regionale.

“La comunità democratica sannita ha dato prova di unità, passione e responsabilità”. Sottolinea Giovanni Cacciano, segretario provinciale del Pd Sannio.

“Siamo parte – prosegue Cacciano - di un percorso di rinnovamento e di rilancio del Partito Democratico in Campania, con l’obiettivo di costruire una proposta politica sempre più radicata nei territori, a partire dalle aree interne, capace di rispondere ai bisogni reali delle persone e di valorizzare le energie migliori. Al nuovo Segretario regionale, Piero De Luca, e alla Presidente Armato vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro”.