Potere al Popolo, PCI e Rifondazione Comunista: ecco i candidati alle regionali Marcello Giulianini e Rosalba Di Martino, mentre Giuliano Granato sarà il candidato presidente

Campania Popolare apre la campagna elettorale per le elezioni regionali con l’obiettivo di restituire voce e potere a chi vive e lotta quotidianamente per un futuro dignitoso nella propria terra.

A rappresentare il Sannio saranno Marcello Giulianini e Rosalba Di Martino, mentre Giuliano Granato sarà il candidato presidente per la Regione Campania. La lista Campania Popolare nasce dall’omonimo appello, sottoscritto da decine di attivisti politici, sociali e sindacali, da esponenti di associazioni indipendenti e dalle organizzazioni Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista, per costruire un programma politico capace di spingere alla partecipazione chi ogni giorno subisce gli effetti delle crisi.

Diritto alla salute pubblica, alla dignità del lavoro, alla tutela ambientale, all’acqua pubblica e alla giustizia sociale sono i pilastri su cui la lista intende fondare la propria battaglia politica. Alle prossime elezioni regionali vedremo alleanze costruite solo per garantire la sopravvivenza delle dinastie di potere che da decenni governano questa regione: i De Luca, i Mastella, i Cesaro.

"Chiunque si allei con questi potentati, anche se si proclama di sinistra, perde ogni credibilità nel voler difendere i diritti, la dignità e la giustizia sociale. Non si può parlare di cambiamento mentre si consolida il sistema che ha prodotto precarietà, disuguaglianze e spopolamento. Campania Popolare, invece - spiegano gli attivisti -, nasce come alternativa reale, per restituire protagonismo a chi porta addosso i segni delle emergenze del nostro territorio: la sanità al collasso, l’inquinamento ambientale, il lavoro che manca o non è sicuro, la svendita dei beni comuni come l’acqua.

Campania Popolare nasce dalle lotte, dal mutualismo, dalla resistenza quotidiana contro precarietà, privatizzazioni e disuguaglianze. Vogliamo la possibilità concreta di decidere di restare nelle proprie terre, contro lo spopolamento e lo sfruttamento. Con Giuliano Granato presidente, Campania Popolare si presenta come l’unica lista popolare e indipendente, capace di sfidare davvero i poteri che da decenni governano la regione nell’interesse di pochi. Dal Sannio parte la riscossa di chi non ha voce, ma ha la forza di cambiare tutto".