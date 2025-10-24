Ndc presenta la lista, Mastella: Sosterremo Roberto Fico e il centrosinistra I candidati nel collegio sannita saranno Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano

Consegnata la lista di Noi di Centro per le prossime elezioni regionali, a presentarla questa mattina Domenico Mauro, dirigente del partito, accompagnato dal presidente del partito Giuseppe Ricci e dal coordinatore comunale di Benevento Cosimo Lepore. La lista Noi di Centro-Noi Sud è stata consegnata alle 8.15 al tribunale di Benevento: i candidati nel collegio sannita saranno Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano.

Mastella: sosterremo Fico e il centrosinistra alle elezioni regionali

"Sosterremo Roberto Fico - spiega in una nota il leader di NdC Clemente Mastella - e il centrosinistra alle elezioni Regionali. Altre sirene non ho voluto ascoltarle, perché Clemente Mastella non può essere bravo e bello solo quando fanno gola i consensi. Io sono Clemente Mastella, sempre e non mi faccio tirare per la giacca da nessuno. A qualcuno che, in maniera bislacca, storce il muso perché appoggio Fico, dico che evitino di fare i farisei. Quando fu eletto presidente della Camera, il 24 marzo del 2018, prese al quarto scrutinio anche i voti del centrodestra. Lo votarono per agevolare poi l'elezione al Senato di Casellati. Con Draghi, successivamente, Lega e Forza Italia hanno governato l'Italia assieme ai Cinque Stelle. E ora qualcuno vorrebbe fare la morale a me! E' ridicolo".

Regionali, Mastella: nella coalizazione rappresento il Centro

Poi Mastella ricorda le elezioni amministrative a Benevento quando "l'atteggiamento fortemente ostile alle amministrazioni comunale e provinciale di Benevento, del centrodestra ha inciso negativamente su qualsiasi possibilità di dialogo". Poi aggiunge: "E' inaccettabile l'ambiguità politica per cui a sinistra mi fanno la guerra a Benevento, per poi stringere accordi con la Regione: questa cosa non ha avuto senso prima, non ce l'ha ora e non sarà né tollerabile, né tollerata nel futuro".

Quindi Mastella rivendica il ruolo al Centro e conclude: "Nella coalizione di Fico io rappresento il Centro. E' una bandiera ideale e identitaria che mi accompagna da sempre e che isso con fierezza anche ora. Salvaguardiamo la democrazia come forma plurale e l'equilibrio politico nel campo largo, posizionandoci subito prima del trattino che definisce la coalizione di centro-sinistra".

