"Concordiamo con Civico 22 sulle Primarie per amministrative" La risposta dei candidati Pd Cacciano e Razzano

Dopo l'appello di Civico 22 ai candidati del Pd alle prossime regionali, non si è fatta attendere la risposta di Giovanni Cacciano e Rosa Razzano. “Abbiamo letto con grande attenzione la lettera di Civico22 – scrivono gli esponenti Dem - e apprezziamo il contributo concreto che il movimento offre al confronto politico locale e provinciale. La partecipazione attiva dei cittadini e delle forze civiche è un elemento per noi molto importante al fine di costruire una prospettiva nuova e condivisa per Benevento e per l’intero Sannio”.

Poi aggiungono: “Condividiamo – proseguono – i temi e lo spirito delle proposte di Civico22 la democrazia partecipata, la rigenerazione urbana, la tutela ambientale, la valorizzazione del territorio e il rilancio dei collegamenti ferroviari sono punti fondamentali anche del nostro impegno politico”.

Tra i temi affrontati anche la scelta del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative attraverso lo strumento delle Primarie.

“Quanto alle modalità di scelta del candidato sindaca/o del centrosinistra per le elezioni amministrative del 2027 – spiegano Cacciano e Razzano – concordiamo con Civico 22 sull’opportunità delle Primarie, peraltro strumento fondativo del nostro partito sin dal 2007”.



