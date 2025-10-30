Movimento 5 Stelle, presentati Romano e Maio: mirino sulle aree interne I candidati alle prossime regionali sugli obiettivi: "Saremo al fianco dei cittadini"

Nello splendido scenario della Biblioteca provinciale di Benevento, il Movimento 5 Stelle ha presentato Giovanni Romano e Francesca Maio, prossimi candidati alle elezioni regionali. Alla conferenza hanno presenziato anche l'Onorevole Agostino Santillo, il coordinatore regionale Salvatore Micillo e la coordinatrice provinciale Sabrina Ricciardi. Diversi i punti toccati nel corso dell'incontro, a partire dagli obiettivi che intendono percorrere i pentastellati: "Vogliamo contrastare lo spopolamento - ha sottolineato Santillo - perché in tanti sono costretti a lasciare le proprie case. Il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti di vivere nel paese in cui è nato, senza sentirsi un privilegiato ma per diritto. Vogliamo rilnciare l'azione su temi importanti come la sanità pubblica e il rafforzamento del trasporto pubblico".

Movimento 5 Stelle, le parole di Romano e Maio verso le regionali

Giovanni Romano ha messo in risalto il proprio focus su "l'acqua pubblica che è un dogma inalienabile e per le aree interne, oltre alla sanità con l'immissione di nuovi medici di continuità, oltre a permettere ai giovani specializzati di scegliere Benevento". Obiettivi che intende perseguire anche Francesca Maio: "Vogliamo dare voce alle aree interne. In molti hanno scelto di restare e questo è un aspetto su cui dobbiamo porre attenzione. Voglio che mia figlia voglia restare qui e che possa costruirsi un futuro nella propria terra. Sono per le donne e voglio lottare per esse, per quelle che portano avanti la famiglia, il lavoro e che spesso sono costrette ad andare fuori".