Pellegrino Mastella: "Ha vinto la politica tra la gente e per la gente" “C'è una disaffezione alla politica, noi stiamo cercando di recuperarla”

“Aspettiamo i dati definitivi però da quello che vedo è un risultato importante, ha vinto la politica tra la gente e per la gente. Abbiamo fatto una campagna elettorale non pensando alle polemiche, ci siamo concentrati sui temi. Abbiamo chiesto fiducia alle persone e la gente ci ha dato fiducia”.

Pellegrino Mastella resta prudente fino all'ultima scheda da scrutinare, ma arrivato al comitato di Pacevecchia si fa largo tra gli abbracci, lo spoglio prosegue, ma per lui gli applausi sono già iniziati. Il candidato di Noi di Centro al consiglio regionale della Campania (vedi altro servizio) viene accolto dai sostenitori e dalla madre, Sandra Lonardo.

Il leader nazionale del partito e sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per questa sera sembra aver deciso di non commentare. Almeno per il momento.

Ma come detto al comitato l'attesa è tutta per il candidato sannita di Ndc.

“La risposta è stata eccezionale, purtroppo c'è una disaffezione alla politica, noi stiamo cercando di recuperarla e continuiamo su questa strada”.

E se il condizionale al momento sembra essere ancora obbligatorio, di fatto si pensa già ad un suo ingresso in consiglio regionale. Lui rispondendo alle domande conferma quanto detto in campagna elettorale ed oggi rilancia: “Tutela delle aree interne, di Benevento, Avellino, Salerno. Trasporti, sanità, agricoltura, si dovrà fare un bel lavoro”.