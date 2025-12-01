Avs: a Palazzo Mosti restiamo convintamente all'opposizione "Non saranno certo le percentuali elettorali raggiunte a determinare il nostro posizionamento"

"Ringraziamo il sindaco Mastella per l’attenzione dedicata anche alle questioni interne degli altri partiti, ma ribadiamo che Alleanza Verdi e Sinistra assume ogni decisione, presente e futura in piena autonomia, partendo dal confronto con i territori".

Così Alleanza verdi Sinistra che prosegue "Lo abbiamo già affermato e lo confermiamo: AVS rimane convintamente all’opposizione consiliare a Palazzo Mosti e non saranno certo le percentuali elettorali raggiunte dall’uno o dall’altro partito a determinare il nostro posizionamento anche nel futuro.

Del resto, l’attuale composizione del Consiglio regionale – invariata per Noi di Centro rispetto al 2020 – non ha influito sugli schieramenti delle successive amministrative, che hanno visto da un lato il centrosinistra e dall’altro Mastella. Una contrapposizione sostenuta chiaramente non certo da ragioni personalistiche, ma da valutazioni strettamente politiche.

Il sindaco continua a vantarsi del “brand di famiglia”, ma, a nostro avviso, in dieci anni non è riuscito a costruire un brand altrettanto forte di città.

La distanza che abbiamo segnato rispetto al governo cittadino è di merito e di metodo, e nasce da divergenze profonde rispetto alle scelte compiute dall’amministrazione nell’ultimo decennio. Basti ricordare la nostra ferma opposizione alla privatizzazione del servizio idrico, le criticità evidenziate nella gestione dei fondi PNRR e del Piano Periferie, o ancora le scelte relative ai beni comuni.

Il nostro giudizio su questa amministrazione resta negativo, soprattutto per il metodo: un metodo fondato su apparati di potere, tutti schierati in campagna elettorale, e su una gestione autoreferenziale della cosa pubblica, lontana dalla nostra idea di partecipazione e di politica".