Giunta regionale, Mastella jr: "Tanti nomi ma solo il mio è scelto dalla gente" Priorità: detassazione per le aree interne, agricoltura, sanità e trasporti

"L'esclusione degli eletti dalla giunta? Non è giusto. E peccando di presunzione posso dire che ho letto e sentito tanti nomi ma l'unico sarebbe il mio, perché è l'unico che ha avuto l'investitura popolare".

Non ci gira intorno il neo consigliere regionale Pellegrino Mastella che ieri sera ha riunito il popolo di Noi di centro per festeggiare l'elezione al teatro De La Salle di Benevento.

Sulla scelta del presidente Fico di una giunta senza consiglieri e candidati resta critico.

"Occorre rispettare la volontà popolare al contrario si crea un ulteriore distacco tra la politica e la gente e questo non dovrebbe accadere, speriamo bene".

Un momento per ringraziare chi lo ha sostenuto e gli affidato idee e istanze da portare avanti.

Per le aree interne e per il Sannio Pellegrino Mastella indica le priorità

Ho diverse proposte a cominciare dalla Sannio zone, ovvero sgravi fiscali sulle tasse regionali per incentivare le giovani coppie a trasferirsi nei comuni al di sotto dei 5mila abitanti. Una detassazione che può incentivare i giovani e le imprese a trasferirsi in questo territorio e ad investire qui. Ci sono poi i temi fondamentali dell'agricoltura, della sanità e dei trasporti da affrontare. Insomma tanto lavoro ma siamo pronti a portare avanti idee e battaglie".