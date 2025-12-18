Referendum giustizia, Mastella: Voterò No, rischio involuzione poliziesca dei pm Il sindaco e leader di NdC: "C'è anche il rischio di delegittimazione del Csm"

"Al referendum sulla giustizia del marzo prossimo voterò No. E' troppo forte il rischio che il pubblico ministero si schiacci su istanze repressive, da super-poliziotto e finisca per diventare come l'Agente 64 di Anatole France che credeva di non sbagliarsi mai e fece condannare il povero e malcapitato carrettiere. Il gigantismo del pm con la separazione delle carriere è un rischio vero, che va evitato. La riforma Nordio, in una sorta di eterogenesi dei fini, potrebbe provocare, al posto che lenire, una involuzione poliziesca e inquisitoria del pubblico ministero".

Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella annunciando la sua adesione ai Comitati per il No al referendum sulla giustizia.

"La separazione delle funzioni garantisce già una indipendenza dell'organo giudicante: come mostra il recentissimo caso di Salvini nella vicenda Open Arms o la stessa vicenda processuale che mi ha riguardato e che ha visto giudici seri e corretti azzerare le accuse che qualche pm mi aveva rivolto".

"Nè mi convince lo smembramento del Csm e l'adozione del sistema del sorteggio: la mia esperienza da Guardasigilli e il rispetto che si deve ad un'istituzione costituzionale mi impone di rifiutare un sistema che pesca alla cieca: non essendo la lotteria nazionale, sorteggiare i componenti del Csm toglierebbe loro quella percezione di legittimità e autorevolezza che invece è costituzionalmente necessaria. Nè la riforma interviene sui temi veri come la lentezza dei processi sia civili che penali, gli eccessi della custodia cautelare, la certezza della pena a tutela dell'ordine pubblico e il sovraffollamento carcerario. Così la riforma e il referendum diventano solo un'arma di distrazione di massa e uno specchietto per le allodole. Voterò dunque No", conclude Mastella.