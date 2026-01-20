Aree interne, FdI: Ddl per il rientro dei pensionati fuori Ue grazie a sgravi

Incardinato in commissione Finanze al Senato un Ddl che favorisce il rientro dei pensionati che hanno deciso di trascorrere la loro vita fuori dalla comunità europea per ripopolare le aree interne. "E' stato incardinato in commissione Finanze al Senato il disegno di legge che aggiunge un ulteriore tassello al lavoro del governo Meloni sul sostegno alle cosiddette aree interne della nostra Nazione". Così il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera in ordine al suo disegno di legge sugli incentivi fiscali per il rientro dei pensionati che trasferiscono la residenza fiscale da paesi non appartenenti all'Ue.
Questo disegno di legge, oggi incardinato in Commissione Finanze del Senato, rappresenta una reale opportunità in quanto si affianca alle iniziative già in campo per sostenere le popolazioni che abitano le aree interne ma con il pregio di pensare a quei pensionati che hanno deciso di lasciare l'Italia per paesi con una tassazione più bassa", al 4% prosegue Matera.