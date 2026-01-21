Ciervo (Giovani Lega): "Sant’Agata non può avere un pronto soccorso a orario" Riaprire il presidio h24

“L’ospedale di Sant’Agata de’ Goti è formalmente aperto, ma un presidio sanitario senza un pronto soccorso attivo 24 ore su 24 non può essere considerato una vera risposta ai bisogni del territorio”.

Lo dichiara Luca Ciervo, del Coordinamento provinciale Giovani della Lega Salvini Premier.

“Un pronto soccorso che funziona solo dalle 8.00 alle 18.00 è una contraddizione in termini. Le emergenze non hanno orari e la salute dei cittadini non può essere garantita a tempo determinato. Dopo anni di sacrifici e disagi, Sant’Agata non merita soluzioni parziali o sperimentazioni al ribasso”.

“Chiediamo con forza che il pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti venga riattivato immediatamente in modalità H24, con personale adeguato e servizi realmente operativi. Ogni ulteriore rinvio sarebbe una grave responsabilità politica e amministrativa”.

“Mentre altrove si moltiplicano incontri e annunci, qui la realtà è fatta di cittadini costretti a percorrere chilometri di notte per ricevere cure urgenti. Questo non è accettabile in una sanità che voglia definirsi pubblica ed efficiente».

“Come Giovani della Lega – conclude Ciervo – continueremo a vigilare, al fianco del commissario Domenico Parisi, e a far sentire la nostra voce finché Sant’Agata non avrà un ospedale pienamente funzionante. La salute non si tutela a mezzo servizio: il pronto soccorso deve essere H24, subito”.

