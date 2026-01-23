Benevento: il primo congresso provinciale del PLD elegge segretario Tarricone Prende il via nel Sannio l’attività della formazione che ha come segretario nazionale Marattin

Con la celebrazione del primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico (PLD) di Benevento prende il via nel Sannio l’attività della formazione politica che ha come segretario nazionale l’on. Luigi Marattin.

L’assemblea degli iscritti, che ha fatto registrare anche la partecipazione di numerosi simpatizzanti, ha eletto, per acclamazione, alla segreteria provinciale del partito l’avv. Pasquale Tarricone.

Nella direzione provinciale, oltre al neo segretario, entrano a far parte Clemente Luciano, Antonio Vigliotti, Speranza Lauri ed Andrea Manganiello.

Il Partito Liberaldemocratico (PLD) è nato l'8 marzo 2025 dall'unione di quattro realtà riformiste — Orizzonti Liberali, Libdem, Nos e Liberal Forum — con l'ambizione di costruire una terza opzione tra i due poli tradizionali.

Guidato dal segretario Marattin e dal co-fondatore Andrea Marcucci, il PLD si colloca nel solco dell'agenda Draghi e dell'europeismo atlantista, rifiutando il modello del partito-fan club centrato su un solo leader.

Con lo slogan "Siamo una possibilità per tutti, non un privilegio per pochi" il partito punta su riforme strutturali: spending review rigorosa per ridurre il debito pubblico, rilancio della competitività europea, riforma radicale del sistema educativo e sanitario, lotta alla corruzione e valorizzazione del merito.

“Membro dell'ALDE Party, il PLD – dice il neo segretario Tarricone - rappresenta quella parte d'Italia che non vuole contribuire né a governi populisti di destra né a coalizioni estreme di sinistra, puntando su competenza, trasparenza e libertà individuale.