Fumata bianca sul dimensionamento scolastico: tutelato il Sannio Pellegrino Mastella e Lombardi (NdC): “Tutelata autonomia scolastica delle comunità del Sannio”

“L’assessore regionale all’Istruzione Morniroli ci ha comunicato che nel Piano regionale sul dimensionamento scolastico della Regione Campania sono state accolte le nostre proposte e pertanto sono state salvaguardate e pienamente tutelate le identità e le autonomie scolastiche della provincia di Benevento”, lo scrivono in una nota congiunta il presidente della Provincia Nino Lombardi e il consigliere regionale Ndc Pellegrino Mastella. In città l’accorpamento sarà tra Moscati e Sant’Angelo a Sasso. Pertanto nessuna autonomia in provincia sarà persa e sono salve Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano per le quali si era paventato questo pericolo.

“Nonostante qualche strumentalizzazione di troppo e una imposizione di legge, proveniente dal Governo nazionale che rischiava di penalizzare per motivi di applicazione algebrica dei tagli, siamo riusciti a preservare il Sannio da tagli e penalizzazioni. Ringraziamo per la sensibilità dimostrata l’assessore regionale all’Istruzione Morniroli che ha avuto con il sindaco di Benevento Mastella e con noi una interlocuzione proficua. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto”.