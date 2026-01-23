Fumata bianca sul dimensionamento scolastico: tutelato il Sannio

Pellegrino Mastella e Lombardi (NdC): “Tutelata autonomia scolastica delle comunità del Sannio”

fumata bianca sul dimensionamento scolastico tutelato il sannio
Benevento.  

“L’assessore regionale all’Istruzione Morniroli ci ha comunicato che nel Piano regionale sul dimensionamento scolastico della Regione Campania sono state accolte le nostre proposte e pertanto sono state salvaguardate e pienamente tutelate le identità e le autonomie scolastiche della provincia di Benevento”, lo scrivono in una nota congiunta il presidente della Provincia Nino Lombardi e il consigliere regionale Ndc Pellegrino Mastella. In città l’accorpamento sarà tra Moscati e Sant’Angelo a Sasso. Pertanto nessuna autonomia in provincia sarà persa e sono salve Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano per le quali si era paventato questo pericolo.

Nonostante qualche strumentalizzazione di troppo e una imposizione di legge, proveniente dal Governo nazionale che rischiava di penalizzare per motivi di applicazione algebrica dei tagli, siamo riusciti a preservare il Sannio da tagli e penalizzazioni. Ringraziamo per la sensibilità dimostrata l’assessore regionale all’Istruzione Morniroli che ha avuto con il sindaco di Benevento Mastella e con noi una interlocuzione proficua. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto”. 

Ultime Notizie