Lega, Parisi alla tre giorni di Roccaraso: ripristinare fondi ai Comuni Il Commissario Provinciale della Lega di Benevento all'iniziativa “Idee in Movimento"

Nell’ambito della tre giorni nazionale della Lega Salvini Premier “Idee in Movimento – La nostra forza sono i territori”, in corso in questi giorni a Roccaraso, è intervenuto Domenico Parisi, Commissario Provinciale della Lega di Benevento. All’evento è presente anche una folta delegazione del coordinamento provinciale di Benevento, a testimonianza della forte partecipazione del territorio sannita.

Nel corso del suo intervento, più volte applaudito dalla platea, Parisi ha posto l’attenzione sul tema dei fondi destinati ai Comuni, sottolineando la necessità di ripristinare le risorse previste dalla legge 160/2019, varata quando Matteo Salvini era Ministro dell’Interno, fondamentali per sostenere gli enti locali e favorire lo sviluppo dei territori.

“Ho chiesto pubblicamente il ripristino della legge che assicurava fondi ai Comuni, in particolare ai più piccoli, e sosteneva concretamente i territori”, ha spiegato Parisi.

Molto apprezzato anche il passaggio in cui Parisi ha ripercorso le tappe che hanno segnato la crescita e il radicamento della Lega in Campania, evidenziando il ruolo della guida dell’on. Gianpiero Zinzi e del Sottosegretario Claudio Durigon, con particolare riferimento all’impegno per il Mezzogiorno.

“La nostra forza – ha ribadito Parisi – nasce dai territori, dall’ascolto delle comunità e dall’impegno costante, per dare risposte agli amministratori locali e ai cittadini". Un intervento che ha riscosso ampio consenso e partecipazione, confermando l’importanza del confronto nazionale sui temi dello sviluppo locale e del rilancio delle autonomie territoriali.