Prenotazioni San Pio: la salute non è un numero da manipolare La preoccupazione del Coordinamento provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento

Il Coordinamento provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento esprime forte preoccupazione per quanto emerso dal servizio-inchiesta di Fuori dal Coro sulla gestione delle prenotazioni al CUP dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento.

Secondo le segnalazioni, sarebbe in uso un meccanismo di prime visite “offerte” e automaticamente rifiutate, che consentirebbe di rinviare le prestazioni anche di un anno rispetto a disponibilità reali. Se confermata, si tratterebbe di una grave alterazione delle liste di attesa e di una concreta violazione del diritto alla salute.

Riteniamo intollerabile che cittadini già provati da lunghe attese vengano ulteriormente penalizzati da pratiche che minano la fiducia nel servizio sanitario pubblico.

Per questo chiediamo verifiche immediate e trasparenti sulle procedure di prenotazione, la pubblicazione dei dati reali su disponibilità e prestazioni e risposte chiare con assunzione di responsabilità da parte della direzione aziendale.

La salute non è un numero da manipolare, ma un diritto costituzionale da tutelare. Le istituzioni intervengano con urgenza e trasparenza per restituire fiducia ai cittadini sanniti.