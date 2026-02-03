Giunta: ok riqualificazione spazi antistanti a Palazzo Mosti Via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza degli spazi urbani e dei percorsi pedonali antistanti a Palazzo Mosti, in via Annunziata.

"L'intervento - spiega il vicesindaco delegato ai Pics e ai Fondi Ue Francesco De Pierro, nell'illustrare i contenuti del provvedimento - interesserà non già il corpus principale di Palazzo Mosti, ma la struttura edilizia che si congiunge alla Casa comunale mediante una passerella sopraelevata. La scala in pietra e la terrazza, con i locali sottostanti, saranno interessati dunque da una riqualificazione complessiva che ne ripristinerà la piena funzionalità, garantendo la sicurezza complessiva e ne valorizzerà l'immagine architettonica. L'importo complessivo è di 500 mila euro che derivano dalle rinvenienze Pics: grazie alla qualità e alla tempistica con cui abbiamo attuato il precedente programma avremo la possibilità concreta di restituire alla Città un luogo affascinante nel cuore del centro storico e nell'area che è sede dell'Istituzione comunale".