Mastella vicepresidente Commissione urbanistica, trasporti e lavori pubblici Commissioni Regione. Pellegrino Mastella: "Onorato di questa responsabilità"

Il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi ha insediato le Commissioni consiliari presso il Consiglio regionale della Campania. Il Consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista-Italia Viva-Noi di Centro) è stato eletto, all'unanimità a per acclamazione, Vice-Presidente della IV Commissione consiliare permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti).

Questo l'Ufficio di Presidenza della IV Commissione: Presidente: Luca Cascone (A Testa Alta); Vice presidente: Pellegrino Mastella (Casa riformista-Italia Viva-Noi di Centro); Segretario: Palmira Fele (FdI).

“Ringrazio i Colleghi con i quali insieme affronteremo le importanti materie oggetto della Commissione con l’obiettivo di svolgere un lavoro intenso ed ottimale nell’interesse dei campani”, ha detto il riconfermato Presidente Cascone.

"Onorato di questa responsabilità, sono pronto ad operare in piena sinergia con il presidente e tutti i componenti per raggiungere i migliori risultati nell'interesse della cittadinanza. I campani si aspettano molto e non dobbiamo deluderli, da parte mia ci sarà il massimo impegno", ha dichiarato il Vice-Presidente Mastella.

La IV Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri: Salvatore Madonna (Partito Democratico); Maurizio Petracca (Partito Democratico); Marco Villano (Partito Democratico); Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle); Pellegrino Mastella (Casa Riformista Italia Viva – Noi di Centro); Luca Cascone (A Testa Alta); Giovanni Iovino (Avanti Campania PSI); Gaetano Simeone (Roberto Fico Presidente); Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra); Raffaele Maria Pisacane (Fratelli d’Italia); Palmira Fele (Fratelli d'Italia); Assunta Panico (PPE – Forza Italia); Livio Petitto (PPE – Forza Italia); Michela Rostan (Lega – Cirielli Presidente); Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR).

Il Consigliere Pellegrino Mastella è stato inoltre designato dal gruppo Casa Riformista-Italia Viva-Noi di Centro come componente della III Commissione (Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi).

Il Consigliere Ciro Buonajuto di Casa Riformista-Italia Viva-Noi di Centro è stato eletto Presidente della I Commissione consiliare permanente (Affari Istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle Città, Risorse Umane, Ordinamento della Regione).

Il Consigliere Pietro Smarrazzo di Casa Riformista-Italia Viva-Noi di Centro è stato eletto Vice-Presidente della II Commissione consiliare permanente (Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio).

Il Gruppo consiliare Casa Riformista-Italia Viva-Noi di Centro ha designato come Capogruppo il Consigliere Vincenzo Alaia.

Il Gruppo è composto dai seguenti Consiglieri: Vincenzo Alaia; Giuseppe Barra; Ciro Buonajuto; Pellegrino Mastella; Pietro Smarrazzo.

Il Gruppo consiliare Casa Riformista-Italia Viva-Noi di Centro ha come assessori di riferimento Maria Carmela Serluca (Agricoltura) e Angelica Saggese (Lavoro e Formazione).

