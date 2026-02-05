Benevento-Picerno, i convocati: prima per Celia e Kouan I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per il match del Vigorito

Definiti i convocati di Floro Flores per il match di domani con il Picerno, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30. Arriva la prima chiamata in giallorosso per Celia e Kouan, i due arrivati in casa sannita dopo la chiusura del mercato invernale di riparazione. Assenti soltanto i lungodegenti Nardi e Ricci. Il Benevento punta a un nuovo successo per consolidarsi al comando della classifica, ma anche per allungare sul Catania che non giocherà, a causa del rinvio del match con il Trapani che è in programma il prossimo 18 febbraio.

Benevento-Picerno, i convocati di Floro Flores

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;

CENTROCAMPISTI: Kouan, Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia;

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Nardi, Ricci.