Bonus ZES, Barone (Lega): "Segnale importante dal Governo" "Bonus Zes favorirà occupazione e crescita nel Mezzogiorno”

“Il via libera al nuovo Bonus ZES Unica conferma l’attenzione del Governo nazionale per il Mezzogiorno e per la Campania”. Lo dichiara Luigi Barone, responsabile regionale Zes e Coesione Territoriale della Lega.

“Lo strumento - spiega Barone - prevede un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per le aziende che assumono cittadini over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’obiettivo è favorire l’occupazione stabile, sostenere gli investimenti e rafforzare la competitività delle imprese nei territori del Sud”.

“Grazie all’impegno del Governo e del sottosegretario Claudio Durigon, le imprese del Mezzogiorno disporranno di uno strumento semplice, immediatamente operativo e strategico per colmare i divari territoriali e accompagnare la crescita economica della nostra regione”, conclude Barone.